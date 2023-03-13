«مياه سوهاج» تنفذ جدارية توعوية بقرية الكوامل ضمن فعاليات الأسبوع المائي

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اليوم الاثنين، جدارية توعوية بقرية الكوامل قبلي بمركز المنشأة، والذي يشهد تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المائي لتوعية الطلاب برسائل التوعية المائية، بحسب ما ذكره المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب.

الأسبوع المائي بسوهاج

وقال إن فعاليات الأسبوع المائي تستمر في الفترة من 10 إلى 16 مارس الجاري، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمياه 22 مارس، حيث يتم تنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والري والصحة وجهاز شئون البيئة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، تم اليوم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بالمدارس وتصميم جدارية توعوية وحملات طرق أبواب لتوعية المشاركين بأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الخدمية والتي تتمثل في كسح مجاني ورفع عينات مياه وفحص عدادات واستقبال شكاوى المواطنين.

تنفيذ أنشطة توعوية

وتستمر فعاليات الحملة وتوجيه أنشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأي، كما يتم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعية بمركز الشباب.