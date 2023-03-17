نشر حزب «مستقبل وطن» على صفحته الرسمية تقريرا بعنوان «مستقبل وطن» يوزع هدايا الرئيس على المواطنين بالجيزة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال التقير: «قوافل الخير تنطلق بالجيزة برعاية حزب مستقبل وطن، حيث أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن قوافلها بعد أن انتهت من خلال شبابها وكوادرها الحزبية من تجهيز كل السلع الغذائية الأساسية استعدادا لشهر رمضان الكريم».

وأضاف: «وانطلقت تلك القوافل لتجوب كل ربوع وقرى ونجوع ومدن محافظة الجيزة لتخفيف العبء على المواطنين».

وتابع: «وتأتي مباردة قافلة الخير في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن لدعم كل المبادرات والفعاليات التي ترفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا».

وعرض التقرير في ختامه جزءا من كلمة سابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي قال فيها: «لو إحنا قدرنا إننا نحسن حياة الناس ونيسرلهم ونعينهم على دنياهم، هنبقى عملنا حاجة كبيرة أوي».