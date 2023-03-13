أمانة التنظيم المركزية لـ«مستقبل وطن»: نقدم صورة مميزة من العمل الجماعي

اختتمت أمانة التنظيم برئاسة النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، اجتماعاتها بأمناء تنظيم المحافظات، لمتابعة وضع الأمانة داخل المحافظات ومتابعة استكمال التشكيلات وآداء العمل التنظيمي، ومناقشة استراتيجية وخطة عمل الأمانة خلال المرحلة المقبلة .

حزب مستقبل وطن

وذلك بحضور النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد وأمين شئون الثقافة والفنون والرياضة.

وجاء الاجتماع بمشاركة أمناء تنظيم مستقبل وطن بمحافظات (الفيوم - سوهاج - الأقصر - بنd سويف - أسيوط - الوادي الجديد - أسوان - السويس - قنا - المنيا).

أمانة التنظيم المركزية لحزب مستقبل وطن

وأكد النائب أحمد عبدالجواد، دعم أمانة التنظيم المركزية لجميع أمناء التنظيم والهيكل التنظيمي للحزب بالمحافظات، وتقديم صورة مميزة من العمل الجماعي والدؤوب لخدمة وطننا العظيم.