حزب مستقبل وطن ينظم فعاليات خدمية للمواطنين في القاهرة.. «بنساعد بعض»

يواصل حزب مستقبل وطن، تدشين وإطلاق الفعاليات والأنشطة المختلفة الخدمية والتوعوية منها؛ لدعم جهود الدولة، والتواجد مع المواطنين في مختلف المحافظات، وتقديم الخدمات لهم.

مبادرة «بنساعد بعض»

ونظم حزب مستقبل وطن، في محافظة القاهرة، عددا من الفعاليات والأنشطة الخدمية، منها مبادرة «بنساعد بعض» في النزهة؛ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة، وكذلك توزيع 500 وجبة على الأسر غير القادرة في حي الأزبكية، ضمن فعالية يومية للحزب.

وفي حلوان، افتتح حزب مستقبل وطن معرض أهلا رمضان؛ لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، وشهد إقبالا كبيرا من أهالي حلوان وضواحيها.

احتفالية يوم اليتيم

ونظم الحزب في مدينة نصر، احتفاليه ليوم اليتيم في ملاهي وندر لاند بالحديقة الدولية، بالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي، وجرى إرسال رحلات من بعض دور أيتام مدينة نصر، لرسم البسمة على وجوه الأطفال، ولاقت الاحتفالية سعادة كبيرة من قبل الأطفال.

ونظمت أمانة المرأة بقسم الزواية الحمراء، فعالية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وشهدت تكريمًا لعدد من الشخصيات النسائية المؤثرة في المجتمع.