«مستقبل وطن» بقنا ينهي استعداداته لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية

أنهت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق أسطول الخير لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع أرجاء المحافظة، وذلك تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام.

توزيع كراتين سلع غذائية

وقال محمد عبد السلام، أمين المتابعة في حزب مستقبل وطن والتواصل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، إنه تم إعداد قاعدة بيانات محكمة للغاية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان وصول كرتونة الخير لمستحقيها، مشيرا إلى مشاركة نحو 400 متطوع من شباب الحزب في عملية التجهيز والتعبئة، وتحتوي كرتونة الخير على سلع غذائية تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وفي إطار الدور المجتمعي للحزب.