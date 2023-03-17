وزير الأوقاف يشهد توزيع طنين من لحوم الصكوك في جنوب سيناء

شهد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، توزيع الدفعة التاسعة من لحوم الأوقاف بواقع طنين من لحوم الأوقاف؛ ليصل إجمالي ما تم توزيعه 12 طنًّا، بمحافظة جنوب سيناء حتى الآن.

صكوك الأوقاف

وجاء ذلك بحضور بحضور شوقي علام مفتى الديار المصرية، وأحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير سكرتير عام مساعد للمحافظة.

وزير الأوقاف

وخلال تفقد سيارات اللحوم، أشار وزير الأوقاف، إلى أنّ هذه اللحوم تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها سيادة الرئيس، مؤكدًا أن هذا أوان التراحم والتكافل بين جميع أبناء المجتمع، حيث قامت وزارة الأوقاف بالإعلان عن توزيع 300 طن خلال شهر رمضان، تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين القادم بتوزيع 10 أطنان من لحوم صكوك الأوقاف.