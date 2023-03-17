محافظ الشرقية يهنئ الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2023

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فاطمة السيد مصطفى، المقيمة بقرية الناطورة التابعة لمركز ومدينة كفر صقر، لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية (أما مثالية لشهيد من القوات المسلحة)، وذلك لما قدمته من تضحيات وكفاح في تربية أبنائها، فهي والدة الشهيد عقيد أركان حرب محمد فاروق، والذي استشهد أثناء تأدية عمله منذ نحو 6 سنوات، تاركا خلفه 3 أبناء، ولديها 5 أبناء آخرين، وحرصت على ترسيخ وغرس القيم والمبادئ وحب الوطن في نفوسهم وتربيتهم تربية صالحة ليكونوا أفراداً نافعين في المجتمع.

محافظ الشرقية يهنئ الفائزات

كما هنأ محافظ الشرقية سهير الحسيني بيومي، ابنة قرية كفر بدران التابعة لرئاسة مركز منيا القمح، لحصولها على المركز الأول للأم المثالية على مستوى الجمهورية لابن من ذوي الإعاقة، وذلك بعد مسيرة كفاح امتدت لأكثر من 27 سنة، مع أبنائها بينهم اثنين من ذوي الهمم، والتي أثمرت عن الدكتورة يارا نبيل أول معيدة بجامعة الزقازيق من ذوي الهمم، ومحمد بالفرقة الرابعة من المتفوقين، ومصطفى بكلية الآداب.

كما هنأ المحافظ، ميرفت أحمد إبراهيم المقيمة بقرية الحجازية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، لفوزها بلقب الأم المثالية بمحافظة الشرقية لعام 2023، والتي تفرغت تماما لتربية أبنائها الثلاثة بعد وفاة زوجها وهي بعمر 26 عاما، وأصبحوا نماذج ناجحة ومشرفة بالمجتمع، أكبرهم الدكتور «محمد» عضو هيئة تدريس بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق، والثاني «يحيى» ماجستير فلسفة كلية أصول الدين جامعة الأزهر، والأصغر «أحمد» تمهيدي ماجستير كلية التربية الرياضية.

قصص كفاح الأمهات المثاليات

وأكد محافظ الشرقية اعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات، اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح، وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن، رغم معاناتهم وظروفهم الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

وأضاف المحافظ، أن الأم هي من تقوم بغرس النواة الأساسية للمجتمع، فعلى كتفها يبنى البيت وتقوم برعاية أبنائها، وتربيتهم لتصبح هي الوحيدة القادرة على ضخ جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام، ويدفعنا للتقدم والازدهار.

ووجه محافظ الشرقية، تحية إعزاز وتقدير لكل أمهات مصر، لما يقمن به من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم على الترابط والعطاء والعمل، ويقدمن كل يوم شهداء لرفعة هذا الوطن.