جهود أمنية مكثفة لكشف لغز العثور على جثة رجل بجوارها رضيع بالبحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة رجل مجهول الهوية، على طريق محور الضبعة التابع لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

العثور على جثة مجهول الهوية

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد العثور على جثة على طريق محور الضبعة بدائرة قسم الشرطة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين العثور على جثة مجهولة لشخص في العقد الرابع من العمر وبها عدة إصابات بالوجه وتبين عدم وجود أي بيانات تدل على هويته، وحرر محضر بالواقعة.

العثور على رضيع بجوار الجثة

وأشارت التحريات الأولية العثور على رضيع يبلغ من العمر سنة بجانب جثة المجني عليه وعدم وجود أي بيانات تدل على هوية الطفل.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.