الإعلامية فاطمة مصطفى تستضيف كبار نجوم الدراما في «الراديو بيضحك في رمضان»

تنفرد الإعلامية فاطمة مصطفى، بعدد كبير من اللقاءات الخاصة مع عدد من المميزين من نجوم الدراما الرمضانية لهذا العام، وذلك عبر موسم جديد من برنامجها الراديو بيضحك في رمضان، والمقرر انطلاقه خلال الشهر الكريم عبر إذاعة الراديو 9090.

وتستعرض فاطمة مصطفى في الموسم الجديد من برنامجها الراديو بيضحك في رمضان، جوانب جديدة ولأول مرة عن حياة الضيوف المهنية والشخصية.

نجاح كبير للبرنامج في المواسم الماضية

يأتي هذا بعدما حققت فاطمة مصطفى ببرنامجها الراديو بيضحك، نجاحات خلال المواسم الماضية، وحققت حلقاتها نسب استماع ومشاهدات كبيرة لتفردها وتميزها بعدد كبير وخاص من التصريحات مع عدد كبير من النجوم كان أبرزهم النجم ياسر جلال والفنانة منى زكي والفنان أحمد العرضي والإعلامية منى الشاذلي والفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وغيرهم الكثير من النجوم.

مواعيد برنامج الراديو بيضحك في رمضان

الراديو بيضحك في رمضان، تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، ويذاع الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 10 مساء طوال أيام شهر رمضان المبارك.