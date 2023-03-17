والدة ضحية العمرانية تكشف كواليس مقتله: «راح يجيب ياميش رجع جثة»

شهدت منطقة العمرانية بالجيزة قبل أيام جريمة قتل بشعة بعدما أقدم أحد الأشخاص على قتل شاب عشريني بسبب معاتبته له على دهسه قدمه بدراجة بخارية قيادته، وتحولت بعد ذلك المعاتبة إلى مشاجرة انتهت بقتل الشاب.

انهيار والدة المجني عليه

والتقت «الوطن»، والدة المجني عليه الذي يدعى «حسام» ويبلغ من العمر 26 عاما، ولم تتمالك نفسها من الحزن على وفاة نجلها فبدأت كلامها وهي منهارة من البكاء مطالبة بحق ابنها الذي لقي مصرعه على يد أحد الأشخاص دون أن يرتكب أي جرم يعاقب عليه بهذه الطريقة.

اتصال تليفوني

وقالت والدة المجني عليه، إنها كانت تجلس في المنزل وتلقت اتصالا تليفونيا في الرابعة والنصف عصرا، يفيد بأن نجلها يواجه مشكلة مع أحد الأشخاص في شارع المدارس بمنطقة العمرانية، مؤكدة: «ابني مش بتاع مشاكل، لكن مع ذلك أخدت توك توك وروحت هناك».

وأضافت خلال حديثها، بأنها حينما وصلت إلى المكان الذي أبلغها به أحد الأشخاص لم تسمع صوت شجار: «مسمعتش صوت خناق لكن فضلت أنادي على ابني علشان لو بيتخانق وسمع صوتي هيجيلي».

وتابعت والدة المجني عليه، بأن نجلها كان على الأرض غارقا في دمائه: «كان ميت، وطلبت من الناس يساعدوني، لكن كلهم كانوا واقفين يتفرجوا ويصوروني وأنا مرمية في حضن ابني على الأرض، وبعدين نقلته في توك توك للمستشفى، لكن كان خلاص مات».

وأشارت والدة المجني عليه إلى أن سبب تواجد نجلها بمكان الجريمة هو الذهاب لأحد الأطباء للكشف: «كان رايح يكشف وكان هيجيب ياميش رمضان، لكن المتهم حرمني من ابني، وعاوزة حقه زي ما كان مرمي في الأرض وميت كده.. حق ابني هيجي هو ما يستاهلش الموتة دي كان غلبان واسالوا أصحابه عليه».