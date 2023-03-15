تجديد حبس المتهم بإصابة طالب في العمرانية 15 يوما على ذمة التحقيق

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم، بإصابة طالب في العمرانية 15 يوما على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال السلاح للطب الشرعي للمعاينة وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ من والد أحد الأشخاص لمباحث العمرانية، بإصابة ابنه يدعى «يوسف» 15 عاما، طالب، بجرح قطعي في البطن، واتهم زميله «طالب» نتيجة حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، وتعدى المتهم عليه بالضرب بسلاح أبيض «كتر» محدثا إصابته.

وبالفحص والتحريات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات بينهم، وتحُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وعقب المحامي أيمن محفوظ، على جريمة الإصابة العمد، بأنّه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.