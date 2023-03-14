تفاصيل حبس عاطل لقتله سائق «توك توك» بسلاح أبيض في العمرانية

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل سائق توك توك بالعمرانية، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما تبين أنه جرى طعن الأخير بواسطة سلاح أبيض «سكين».

وطالبت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات في الواقعة، وارسال سلاح الجريمة للطب الشرعي لمعاينته.

تفاصيل الحادث

تعود بداية الواقعة لوصول بلاغ من مستشفى أم المصريين، بوصول سائق توك توك جثة هامدة بجرح طعني نافذ بالصدر.

وبالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، 20 عاما، قتل المجني عليه، سائق توك توك، 27 عاما، نتيجة مشادة كلامية بينهما، بسبب دهس المتهم أثناء سيره بدراجته النارية قدم المجني عليه عن غير قصد، وتطور الأمر إلى مشاجرة حادة، وعلى إثرها أخرج سلاحا أبيض «مطواة»، طعن بها المجني عليه طعنة نافذة بالصدر، وفر هاربا.

وعقب تقنين الاجراءات جرى ضبط المتهم، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أم المصريين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة المنتظرة للمتهم

عن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي حسن شومان، لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنّه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أنّ هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».