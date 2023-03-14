مصرع سائق توك توك طعنا بسلاح أبيض على يد عاطل في العمرانية

لقى سائق توك توك مصرعه بطعنة نافذة بالقلب أودت بحياته في الحال على يد عاطل، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أم المصريين، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وصول سائق توك توك جثة هامدة بجرح طعني نافذ بالصدر

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى أم المصريين بوصول سائق توك توك جثة هامدة بجرح طعني نافذ بالصدر.

على الفور انتقل المقدم مصطفى عبدالله رئيس مباحث العمرانية، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى سائق توك توك 27 عاما، وبين عاطل 20 عاما، بشارع المدارس بسبب قيام المتهم أثناء سيره بدراجته النارية بدهس قدم المجني عليه عن غير قصد تطورت لقيام المجنى عليه بضرب المتهم لكمة بوجهه، ما أثار حفيظة المتهم وعلى أثرها أخرج سلاحا أبيض مطواة طعن بها المجني عليه طعنة نافذة بالصدر وفر هاربا.

تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن

تم نقل الجثمان إلى مستشفى أم المصريين، وتكثف مباحث العمرانية جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم، وحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد وائل الجابرى مأمور القسم، إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.