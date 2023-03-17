أسعار السمك اليوم الجمعة في المحافظات.. تبدأ من 10 جنيهات

تشهد أسواق الأسماك اليوم الجمعة في الأسواق بالمحافظات استقرارا في الأسعار، وسط إقبال من المواطنين على شراء الأنواع المختلفة، حيث يعد السمك من الوجبات المفضلة والأساسية للأسرة المصرية على مائدة الطعام، ويتساءل المواطنون عن أسعار السمك اليوم في مختلف المحافظات.

أسعار السمك اليوم الجمعة في سوق العبور

وجاءت أسعار السمك اليوم الجمعة في سوق العبور وفق الموقع الرسمي، على النحو التالي: سعر كيلو البلطي يتراوح بين 20 جنيها وحتى 57 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو قشر البياض من 80 إلى 100 جنيه، وسعر كيلو قراميط الشيلان من 10 إلى 20 جنيها، وسعر كيلو سمك الثعابين من 50 إلى 250 جنيها، وسعر كيلو سمك المكرونة 50 جنيها، وسعر كيلو المرجان من 32 إلى 60 جنيها.

وفي محافظة المنوفية، سجلت أسعار السمك اليوم الجمعة على النحو التالي وفق ما أكده أحمد باشا مدير شادر السمك: سعر كيلو البوري من 50 إلى 70 جنيها، وسعر كيلو الجمبري من 100 إلى 400 جنيه، وسعر سمك القاروص 180 جنيها، وسعر كيلو سمك الدنيس 90 جنيها، وسعر كيلو سمك الوقار 180 جنيها.

وفي محافظة بورسعيد، تشهد الأسواق إقبالا على شراء سمك الشخرم، وسجل سعر كيلو السمك اليوم، سعر كيلو السردين 60 جنيها، وسعر كيلو اللوت 100 جنيه، وسعر كيبو الدنيس 170 جنيها، وفق ما أكده عدد من تجار بيع الأسماك في سوق مدينة بورسعيد.