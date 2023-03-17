متطوعو «تحالف العمل الأهلي»: هدفنا وصول الخير لكل بيت بمبادرة «كتف في كتف»

قال يوسف سيد متطوع بالتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، إنه يحلم بيوم نجتمع فيه جميعا، متطوعون وشباب، بطموحات وأحلام واحدة مكملة لبعضها البعض، وذلك في احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف»، المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وائل محمد متطوع من مؤسسة حياة كريمة، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان عام 2022 عاما للمجمتع المدني، جرى تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وهو التحالف الأول من نوعه في مصر الذي يضم المؤسسات والجمعيات تحت مظلة واحدة».

وقالت سهيلة محمد متطوعة بصناع الخير: «الحكاية عمرها ما كانت كرتونة بتتوزع على فقير، لكن نزولنا هدفه توزيع الأمل ورسم البسمة على وجه كل محتاج، والنهارده وصل الخير لكل بيت في مصر، وهنشتغل ونعافر ونتعب وهننجح، وهنثبت للجميع إننا قد المسؤولية».

وأكدت سلمى محمود متطوعة في رسالة، أن إطعام الطعام واحد من أعظم الصدقات في مختلف الأديان، وهدفنا القضاء على الجوع.