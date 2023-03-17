«الحياة اليوم»: عدد المتطوعين في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 300 ألف

أعلن الإعلامي محمد مصطفى شردي عن تخصيص رقم هاتفي للتواصل مع «الحياة اليوم»، لإرسال أي مقترحات أو شكاوى، عبر الاتصال عبر «الواتس آب» على الرقم التالي: 01271474166.

300 ألف متطوع

وأضاف «شردي»، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، إن عدد المتطوعين في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 300 ألف فرد في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة للراغبين في الانضمام إليهم، كما يوجد ما بين 50 إلى 60 ألف متطوع في إستاد القاهرة حاليا.

وتابع: «أرجو من المشاهدين أن يوجهوا كلمة للبرنامج من خلال رقم الواتس آب الذي جرى تخصيصه، وأي شخص سيوجه الرسالة سأقرها، وأرجو أنكم تكتبون اسمكم ومكان محل السكن».

توجيه رسالة للتحالف

وواصل: «نرغب في هذا اليوم في توجيه رسالة لهذه الجمعيات والتحالف ولأولادنا وللمتطوعين، ما هي رسالتك للمتطوعين؟، ما هي رسالتك في هذه الاحتفالية؟ ما هي نظرتك لهذه الجمعيات؟».