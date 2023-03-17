الرئيس السيسي لمتطوعي التحالف الوطني: جئت لأشكركم.. وأقدر ما تبذلونه لأجل الوطن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله استاد القاهرة الدولي، لحضور احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف»، «أنا مش عارف أشكركم كلكم أزاي، شايف قدام مني شباب وشابات وأعمار مختلفة حتى لسه كان فيه متطوع صغير بيقولي إحنا موجودين، وعايز أقولكم حاجة مهمة، المصريين كلهم باختلاف طبقاتهم، شايف قدام مني شريحة من كل المجتمع المصري من رجال الأعمال والقطاع الخاص والدولة، والدنيا كلها بتقوم بدور جميل جدا في وقت صعب».

السيسي: كان لازم آجي أشكركم على كل اللي بتعملوه

وأضاف السيسي لمتطوعي التحالف الوطني: «النهاردة كان لازم أجي أشكر وأقدر كل اللي بتعملوه وهتعملوه، إن احنا نساهم في تخفيف الأزمة الكبيرة اللي بتمر بيها الدنيا ومصر من غلاء الأسعار، ونكون موجودين ونلف على البيوت ونخفف على الناس الأسعار من خلال الـ5 ملايين كارتونة، إضافة أن فيه ناس كتير بتعمل كده، وأنا على علم بحاجات كتير بتتعمل الهدف منها أن الناس في مصر في الأيام الكريمة دي».

واختتم: «تقديري وشكري ودعمي للجميع ودعواتي ليكم كلكم بالخير والسلام».