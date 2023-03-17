التحالف الوطني: «كتف في كتف» ملحمة الخير الكبرى اليوم

قال الدكتور أحمد أبو العز، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن احتفالية مبادرة «كتف في كتف»، اليوم، تعد ملحمة الخير الكبرى، إذ إن هناك 255 ألف متطوع غير دائم، و80 ألف متطوع بصورة موسمية، بينما 20 ألف متطوع بشكل دائم وثابت، متابعًا: «لم نشهد تنسيق وتنظيم بين مؤسسات العمل الأهلي في مصر مثلما يحدث اليوم خلال مبادرة (كتف في كتف) من قبل».

بداية العصر الذهبي للمجتمع المدني

وأضاف «أبو العز»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» عبر فضائية «DMC»، أن التحالف الوطني يقدم دعم ومساندة للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية عن طريق القوائم الموحدة بقاعدة البيانات الخاصة به، مشيرًا إلى أن عام 2022 كانت بداية العصر الذهبي للمجتمع المدني في مصر، موضحًا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي ركز على هدف عظيم وسامي وهو تحسين حياة أهالينا.

«كتف في كتف» تدعم أهالينا بكل مكان

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن مبادرة «كتف في كتف» تدعم أهالينا في كل مكان بمصر، موضحًا أن هناك 25 مليون مواطن مستفيد فعليا بشكل جزئي في أول 10 شهور للتحالف الوطني، بينما يوجد 5 ملايين آخرين مواطن تم دعمهم طبيًا بـ4.9 مليار جنيه، مؤكدًا بذل التحالف الوطني لمجهودات كبيرة لدعم الأُسر المصرية الأولى بالرعاية.