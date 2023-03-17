عضو بجمعية الأورمان: نتعاون مع أكثر من 200 متطوع في الدقهلية

قال أيمن حسين، عضو بإدارة جمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية، إن موظفي الجمعية وبالتعاون مع أكثر من 200 متطوع يستكملوا عملية تعبئة الكراتين التي سيجرى توزيعها على الأهالي من الأكثر استحقاقا على مستوى الجمهورية، معقبا: «إحنا بدأنا من أكثر من شهرين، ودي عادة الأورمان من أكثر من 25 سنة التواجد على الأرض مع كل أهالينا المحتاجين مساعدتنا».

نسعى لإكمال عملية التوزيع في الثلث الثاني من شهر رمضان

وأضاف «حسين» خلال كلمته من الدقهلية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته بمبادرة «كتف في كتف» من استاد القاهرة، والمذاع على إكسترا نيوز: «نسعى لإكمال عملية التوزيع في الثلث الثاني من شهر رمضان، ومبادرة كتف في كتف جت في توقيت الدنيا كلها محتاجاه، ومحدش كان عارف أن فيه أزمة كبيرة هتحصل، ومصر بخير وهتفضل بخير».