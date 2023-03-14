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أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في الدقهلية «صور»

كتب:

ريهام مصطفى
01:44 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
هطول أمطار في الدقهلية

هطول أمطار في الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار غزيرة بشكل مفاجئ على عدد من المناطق، ما تسبب في ظهور تراكمات مياه الأمطار في الأماكن المنخفضة، وصاحبت هذه الأجواء برودة شديدة في الطقس مع تكاثر الغيوم.

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صادر عنها اتخاذ الاستعدادات كافة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة وتقلبات الجو وسرعة شفط تجمعات مياه الأمطار في حال تجمعها بالشوارع والميادين، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها وإصلاح أية أعطال.

درجات الحرارة في مدينة المنصورة

وتبلغ درجات الحرارة في مدينة المنصورة الصغرى 16 والعظمى 21 درجة، كما من المتوقع أن يشهد نشاط الرياح مصحوبة ببرودة في الطقس يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار.

الأرصاد: طقس اليوم بارد

وأضافت هيئة الأرصاد بيان صادر عنها، أنّ الطقس سيكون باردا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والعربية ومدن القناة وخليج السويس، وحتى شمال الصعيد، في حين يسود طقس دافئ على محافظات جنوب البلاد، ومع بداية ساعات الليل يسود طقس شديد البرودة على أنحاء الجمهورية كافة، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار على المناطق الساحلية، تحديدًا السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتتحول إلى أمطار غزيرة في بعض المحافظات وجنوب الوجه البحري.

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بقلم ريهام مصطفى