الأم المثالية في الدقهلية.. ربت 3 أبناء وترعى أحفادها رغم مرضها الشديد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اسم الأم الفائزة بلقب الأم المثالية 2023 لمحافظة الدقهلية، وهي إيمان أحمد عبدالرحمن الدرويتني، تبلغ من العمر 60 عاما، تقرأ وتكتب، ربة منزل، لها 3 أبناء، الأولى حاصلة على بكالوريوس طب بيطري، والثانية حاصلة على بكالوريوس تربية نوعية، والثالث حاصل على ليسانس آداب، وتوفي منذ 4 سنوات.

تزوجت الأم من ابن عمها الذي يعمل سائقا وأنجبت 3 أبناء، وتوفي الزوج إثر حادث عام 1995 تاركا لها 3 أبناء في عمر 4 و8 و9 سنوات، وكانت الأسرة تتقاضى معاشا قدره 74 جنيها، وبعد وفاة الزوج توفيت شقيقتها الوحيدة، وأراد زوج أختها أن يتزوجها، لكنها رفضت بشدة، وقاطعتها أسرتها لهذا السبب.

لم تحصل الأم المثالية على إرث زوجها بحجة أنّ الزوج توفي قبل وفاة والديه، ما جعلها تواجه الحياة بمفردها، وفي سبيل ذلك عملت في تربية الطيور بالمنزل وبيعها لمساعدة الأبناء في مصاريف تعليمهم، ومرض الابن الصغير بالقلب وكان يحتاج إلى عملية قلب مفتوح، وتوفي قبل 4 سنوات.

وجرى تكريم «إيمان» بلقب الأم المثالية عام 2007، بعد أن زوجت ابنتيها الكبرى والصغرى، قامت بتزويج ابنتها الكبرى والصغرى، واشتد المرض على الابن بسبب القلب وأجرى عملية قلب مفتوح على نفقة الدولة، ورافقته الأم في المستشفى لمدة عامين، حتى توفاه الله في عام 2019، ومرضت الأم مرضا شديدا وأصيبت بالقلب، لكنها ما زالت ترعى أحفادها قدر المستطاع، وكل هذه المعاناة جعلتها تفوز بجائزة الأم المثالية.