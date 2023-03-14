يختلف موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم خلال شهر رمضان من محافظة إلى أخرى، نظرا لوجود فروق التوقيت بين المدن، ويزداد البحث خلال الفترة الحالية عن إمساكية رمضان 2023 الدقهلية وموعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم، بالتزامن مع اقتراب الشهر الكريم.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، «إمساكية رمضان 2023 الدقهلية.. موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم»، وفقا لقسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة.

إمساكية رمضان 2023 الدقهلية.. موعد الفطار والسحور وعدد ساعات الصوم

ووفقا للحسابات الفلكية لقسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن بداية شهر رمضان 2023 ستكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، وينتهي في 20 أبريل 2023، وعدد أيام الصوم فلكيا 29 يوما، وفق إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا.

إمساكية شهر رمضان 2023 بالدقهلية.. الثلث الأول

- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و1 دقيقة، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27.

- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و2 دقيقة، صلاة المغرب 6:08، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26.

- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق، صلاة المغرب 6:09، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26.

- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25.

الاثنين 27 مارس الموافق 5 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 8 دقائق، صلاة المغرب 6:10 السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22.

- الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و11 دقائق، صلاة المغرب 6:11 ، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:00.

- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و13 دقيقة، صلاة المغرب 6:12، السحور 1:59، إمساك 3:59، الفجر 4:19.

- الخميس 30 مارس الموافق 8 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:12، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46.

- الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 17 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16.

- السبت 1 أبريل الموافق 10 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 18 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:15.

إمساكية شهر رمضان 2023 بالدقهلية.. الثلث الثاني

- الأحد 2 أبريل الموافق 11 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13.

- الإثنين 3 أبريل الموافق 12 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:15، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12.

- الثلاثاء 4 أبريل الموافق 13 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 24 دقيقة، صلاة المغرب 6:15، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11.

-الأربعاء 5 أبريل الموافق 14 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و24 دقيقة، صلاة المغرب 6:16، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09.

- الخميس 6 أبريل الموافق 15 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة، صلاة المغرب 6:17، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08.

- الجمعة 7 أبريل الموافق 16 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:17، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:09.

- السبت 8 أبريل الموافق 17 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:18، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05.

- الأحد 9 أبريل الموافق 18 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:19، السحور 1:44، إمساك 3:44، الفجر 4:04.

- الإثنين 10 أبريل الموافق 19 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 40 دقيقة، صلاة المغرب 6:19، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02.

- الثلاثاء 11 أبريل الموافق 20 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 39 دقيقة، صلاة المغرب 6:20، السحور 1:41، إمساك 3:41، الفجر 4:01.

إمساكية العشر الأواخر من رمضان 2023 بالدقهلية

- الأربعاء 12 أبريل الموافق 21 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 42 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59.

- الخميس 13 أبريل الموافق 22 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58.

- الجمعة 14 أبريل الموافق 23 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، السحور 1:37، إمساك 3:39، الفجر 3:57.

- السبت 15 أبريل الموافق 24 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، السحور 1:38، إمساك 3:35، الفجر 3:55.

- الأحد 16 أبريل الموافق 25 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 49 دقيقة، صلاة المغرب 6:23، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54.

- الإثنين 17 أبريل الموافق 26 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53.

- الثلاثاء 18 أبريل الموافق 27 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 53 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، السحور 1:34، إمساك 3:31، الفجر 3:31.

- الأربعاء 19 أبريل الموافق 28 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 55 دقيقة، صلاة المغرب 6:25، السحور 1:30، إمساك 3:30، الفجر 3:50.

- الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 57 دقيقة، صلاة المغرب 6:26، السحور 1:29، إمساك 3:29.