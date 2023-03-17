الرئيس السيسي يشهد عبر الفيديو كونفرانس على الهواء مباشرة إطلاق فعاليات مبادرة كتف في كتف بـ10 محافظات

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إطلاق فعاليات مبادرة «كتف في كتف» والتي تتضمن 10 محافظات من محافظات الجمهورية.

واستعرض عدد من متطوعي المبادرة أمام الرئيس عبر خاصية الفيديو كونفرانس على الهواء مباشرة ما سيتم إطلاقه وإيصاله للأسر الأولى بالرعاية في كل ربوع مصر.

مبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية؛ الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن.

وخلال تلك الفترة الوجيزة، استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».