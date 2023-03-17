الرئيس السيسي يتابع تعبئة كراتين «كتف في كتف» بالإسكندرية بـ«الفيديو كونفرانس»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعراض للفعاليات التي يقوم بها المتطوعين حاليا في 10 محافظات ومن ضمنها محافظة الإسكندرية إطار مبادرة «كتف في كتف»، وذلك خلال الفيديو كونفرانس.

وقال هيثم ناصر، عضو مؤسسة صناع الحياة في الإسكندرية، إن المؤسسة في قرية «أبومسعود» إحدى قرى العامرية، لتعبئة وتغليف الكراتين الغذائية استعدادا لتوزيعها، إما بالشكل العيني أو عن طريق الأكواد الإلكترونية.

ولفت أن كل مستفيد تصل إليه رسالة عبر تليفونه المحمول، يستطيع من خلالها الذهاب لأقرب محل جرى التعاقد معه لاختيار المنتجات المناسبة له، ليكون حر في اختيار السلع، إضافة لنشاط التجارة الداخلية مع القرى.

مبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».