الرئيس السيسي يتابع تعبئة كراتين «كتف في كتف» بالفيوم عبر «الفيديو كونفرانس»

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعراضا للفعاليات التي يقوم بها المتطوعون حاليا في 10 محافظات ضمن مبادرة «كتف في كتف»، وذلك عبر «الفيديو كونفرانس».

وقال أحمد الخطيب عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، إنه يجرى اليوم إطلاق فاعلية «كتف في كتف» في محافظة الفيوم، تحديدا في مجمع الخير التابع لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية.

واستعرض «الخطيب» مشاهد من تعبئة كراتين الخير من خلال مجموعة متنوعة من المتطوعين الذين جاءوا من كل أنحاء الفيوم، ليكونوا «كتف في كتف» لتجاوز الأزمات الصعبة.

مبادرة «كتف في كتف»

مبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».