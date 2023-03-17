متطوع بالتحالف الوطني في السويس: جاهزون لمساعدة الأكثر احتياجا من أهالينا

قال رامي المكاوي، من محافظة السويس، وأحد متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه يتحدث من أحد مواقع مؤسسة كمال الجارحي للتنمية المجتمعية: «حابب أنقل لك يا ريس تحيات أهالينا في السويس اللي بيشكروك على مبادرة كتف في كتف».

الكراتين تكفي أسرة مكونة من 5 أفراد

وأضاف خلال احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف» المقامة حاليا في استاد القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «إحنا في التحالف الوطني ومن خلال مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية ننفذ المبادرة، وقبل حلول شهر رمضان نوزع كراتين رمضان لكل الأسر الأكثر احتياجا بالسويس، وكل كرتونة بمحتوياتها المتنوعة تكفي أسرة مكونة من 4 إلى 5 أفراد».

تقديم وجبات ساخنة خلال شهر رمضان

وتابع: «جاهزين من خلال مطبخ المؤسسة لتقديم وجبات ساخنة خلال شهر رمضان، ودا هيكون بمشاركة مئات المتطوعين سواء في السويس أو المواقع الأخرى».

ووجه الشكر للرئيس السيسي على هذه المبادرة العظيمة، متابعا: «الخير هيفضل يلف طول ما إحنا كتف في كتف».