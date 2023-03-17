الرئيس السيسي يطلق إشارة انطلاق مبادرة «كتف في كتف» بعدد من المحافظات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية «كتف في كتف»، باستاد القاهرة الدولي، بثاً مباشراً عبر الفيديو كونفرانس لانطلاق فعاليات مبادرة «كتف في كتف»، بمشاركة متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي، في عمليات التجهيز وتعبئة كراتين المواد الغذائية ضمن أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في عدد من المحافظات تشمل (الجيزة – الفيوم – الدقهلية – البحيرة – أسيوط – أسوان – الإسكندرية – دمياط – مرسي مطروح – السويس).

مبادرة «كتف في كتف»

جدير بالذكر أن مبادرة «كتف في كتف» تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في كل محافظات الجمهورية، تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد انطلق في شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيانًا خدميًا وتنمويًا منتشرة بجميع المحافظات، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ووجّه الرئيس الشكر لكل المتطوعين، وخاصة الأطفال الذين شاركوا في عمليات التطوع، وأطلق الرئيس إشارة بدء المبادرة.