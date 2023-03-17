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رئيس شعبة الذهب: طرح سبائك بمناسبة عيد الأم تبدأ من 1000 جنيه

كتب:

محمد الدعدع
07:35 م | الجمعة 17 مارس 2023
صورة أرشيفية لسبائك الذهب

صورة أرشيفية لسبائك الذهب

كشف هاني ميلاد جيد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن إنتاج مصنع ذهب الأجيال سبائك جديدة من الذهب عيار 24 بأسعار مخفضة وأوزان نصف جرام وواحد جرام بمناسبة اقتراب عيد الأم وبسعر يبدأ من ألف جنيه.

هدايا مناسبة لعيد الأم 

وأكد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان، أن العديد من المصانع بدأت اتخاذ نفس النمط الإنتاجي لتوفير هدايا مناسبة وبأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

السبائك من عيار 24 

وأوضح "ميلاد" أن سبائك عيد الأم تمت دمغتها من قبل مصلحة الدمغة والموازين، مشيرًا إلى أنها من عيار 24 ولم يضف إليها أي مواد أخرى.

 

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.