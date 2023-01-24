شعبة الذهب تحذر من سبائك غير مطابقة للمواصفات: تباع على «السوشيال ميديا»

حذرت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية من بعض محاولات بيع سبائك غير مدموغة على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية: «رصدنا بعض محاولات طرق بيع سبائك بلدي غير مدموغة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يخالف القانون، ويشكل مجالًا واسعًا للغش التجاري والتلاعب بحقوق المستهلكين».

شروط الذهب المدموغ

من جانبه، قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب إن السبائك التي يتم بيعها للمستهلك يجب أن يتوافر فيها مجموعة من الشروط، أهمها أن تكون مدموغة من مصلحة الدمغة والموازين لضمان عيار ووزن السبيكة، بالإضافة لختم المصنع، كما يتم تغليفها بشكل مناسب للحفاظ عليها وضرورة استلام العميل للفاتورة».

وأوضح «ميلاد» أن السبائك غير المدموغة التي يتم تداولها غير مطابقة للمواصفات، كما يعتبر بيعها للمستهلك أمرًا غير قانوني، بينما يتم تداولها كخام بين المصانع والورش فقط على أن يتم دمغها ومعايرتها بعد إنتاجها في شكل سبيكة رسمية أو مشغولات ذهبية.

غير محددة العيار أو الوزن

ولفت رئيس الشعبة العامة للذهب، إلى أن تلك السبائك غير محددة العيار أو الوزن بشكل دقيق والأرقام المدونة عليها خُتمت بمعرفة الورشة التي تنتجها وغير معايرة أو مضمونة بشكل رسمي بما يفتح مجالًا واسعًا لغش المستهلكين بتداولها بعيار أو وزن غير حقيقي، كما لم يسدد عن إنتاجها ضريبة أو رسوم دمغة معايرة وتعتبر تلك السبائك غير صالحة لاستخدام المستهلك النهائي، ناصحا المستهلكين بعدم الانصياع لتلك الدعاية وشراء منتجات غير مضمونة أو قانونية.

وأكد أن العديد من الشركات المنتجة للسبائك في السوق المصري تتمتع بمواصفات الجودة اللازمة، ومراقبة من وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين.