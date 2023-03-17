الرئيس السيسي باحتفالية «كتف في كتف»: المصريون قدوة ومثل ملهم في الأزمات والشدائد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل معاني الشكر والتقدير والإعزاز لشعب مصر العظيم، وهنأ الأمة العربية والإسلامية بشهر رمضان الكريم، داعيا الله أن يوفقنا ويرزقنا الخير والسلام والبركة وأن تحاط الإنسانية بنفحات من المحبة والبركة والأمان.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف»، المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولي، أنه يقف متحدثا اليوم في لحظة يختلط في نفسه مزيج من الاعتزاز والفخر، بوجوده وسط أبناء الوطن من كل فئات الشعب المصري العظيم، والفخر بالاحتفال بانتصار وتمثيل حقيقي لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي والذي لطالما كان المصريون فيه هم القدوة والمثل الملهم وخاصة في الأزمات والشدائد».

مبادرة «كتف في كتف»

وتأتي مبادرة «كتف في كتف» نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».