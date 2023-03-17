الرئيس السيسي يشيد عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة طفلتين متطوعتين بتجهيزات إطلاق مبادرة «كتف في كتف» بأسيوط

طلب الرئيس السيسي من تامر جلال ممثل جمعية رسالة بمحافظة أسيوط، أن يقدم للأطفال المشاركين في تعبئة كراتين «كتف في كتف» الشكر على جهودهم.

وتابع الرئيس السيسي: «أهلاً وسهلاً بيكم، اللي بتعملوه خير عظيم وكلنا بنوجه لكم التحية عليه، ومتشكرين على اللي بتقدموه لبلدكم».

وأضاف الرئيس السيسي: «بنشكر كل الجمعيات والمشاركين في التحالف على مستوى الجمهورية، وعرض المحافظات وإنجازاتها يعطي مثالاً فاخرًا وجميلاً ورائعًا، شباب وشابات حتى الأطفال، وده معنى جميل».

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك فارقًا بين ما نصنعه حاليًا في التحالف الوطني لأطفال الروضة، وبين ما كان يفعله الآخرون قبل ذلك، متابعًا: «شوفوا الفرق بين الإيد اللي بتطبطب والإيد اللي بتدمر، وده فرق كبير أوي، ولكم كل الشكر».

جاء ذلك خلال عرض إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بالمحافظات، ضمن احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف»، المقامة حاليًا باستاد القاهرة الدولي.

مبادرة «كتف في كتف»

وتأتي مبادرة «كتف في كتف» نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».