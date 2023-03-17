الرئيس السيسي يشاهد فقرة استعراضية لمواهب برنامج «الدوم» باحتفالية «كتف في كتف»

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقرة استعراضية لمواهب برنامج «الدوم» من مختلف محافظات الجمهورية، خلال احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف» المقامة حاليا باستاد القاهرة.

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية «كتف في كتف»، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة «كتف في كتف» التي أطلقها التحالف لتوزيعها على المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيانا تنمويا يضم كل مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.