الرئيس السيسي يتابع فعاليات «كتف في كتف» برأس البر عبر «الفيديو كونفرانس»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعراضًا للفعاليات التي يقوم بها المتطوعون حاليًا في 10 محافظات ومن ضمنها مدينة رأس البر، في إطار مبادرة «كتف في كتف»، وذلك خلال الفيديو كونفرانس.

وقال حسن مسلم، مدير مكتب الدقهلية ودمياط بمؤسسة مصر الخير، إن مبادرة «كتف في كتف» أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن المتطوعين المشاركين في المبادرة برأس البر من مختلف الأعمار، وأبدى المتطوعون تحمسهم لمساعدة الأهالي في المحافظة، لتعبئة وتوزيع الكراتين طوال اليوم «كتف بكتف».

ولفت إلى أن المؤسسة تمتاز ببعض الأشياء المهمة، منها الوصول لكل مكان داخل المحافظة لأبعد مستفيد منها، عن طريق الجمعيات الشريكة في المجتمع المدني وقاعدة البيانات الموجودة، كما جرى طرق الأبواب.

مبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية، الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».