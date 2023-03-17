اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «كتف في كتف».. ملحمة عطاء للجميع

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

«كتف في كتف».. «التحالف الوطني» يطلق المبادرة من استاد القاهرة بمشاركة ورعاية الرئيس السيسي

«ملحمة عطاء للجميع»

السيسي: المصريون يؤدون دوراً مهماً في أوقات صعبة.. وهدفنا أن يعيش الناس حياة كريمة .. و«المبادرة» للتخفيف من آثار الأزمة العالمية

توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لأكثر من 20 مليون مواطن فى جميع محافظات الجمهورية تزامناً مع شهر رمضان المبارك

التحالف الوطني للعمل الأهلي جمع المؤسسات والجمعيات تحت شعار «الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجاً»

الدعم يتضمن مبالغ مالية ومواد طبية وأجهزة للمقبلين على الزواج.. و60 ألف شاب تطوعوا لتقديم الخدمات مجاناً

المتطوعون: نحن محظوظون.. وشاركنا بدون تفكير لإسعاد الأهالي.. ورئيس «الجمعيات الأهلية»: توزيع الأدوار بين الجمعيات والمؤسسات بشكل ممنهج يضمن توصيل الدعم للمستحقين بكل محافظات الجمهورية

عضو «التحالف الوطني»: الاستعداد للمبادرة بدأ منذ شهرين.. ونخطط لتوصيل المساعدات لـ16 محافظة قبل حلول شهر رمضان.. وأمين سر «محلية النواب»: السيسي يقف دائماً بجوار الأكثر احتياجاً ويحرص على طمأنة أهالينا

وزير الإسكان: وحدات سكنية جاهزة للتسليم للمواطنين في مشروع «سكن كل المصريين 4» بـ 6 محافظات

«التايم» الأمريكية: «الجيزة وسقارة» ضمن أفضل 50 وجهة سياحية في 2023

«غرفة السياحة»: أفضل دعاية لـ«المقصد المصري» وسيكون لها أثر كبير في زيادة الحركة السياحية الوافدة

«عبد الحميد»: فرصة لشريحة أكبر من المواطنين للاستفادة.. والتخصيص بأسبقية الحجز

برلمان صاحبة الجلالة

جموع الصحفيين يصوِّتون لاختيار النقيب و6 أعضاء من بين 51 مرشحاً لمجلس النقابة بعد اكتمال «النصاب» بحضور 25% من أعضاء الجمعية المسددين للاشتراكات

«رشوان» يعتذر عن وعد «المغمورين» بزيادة بدل الشهرة.. و«ميري»: الأهم «عاشت وحدة الصحفيين».. و«عبد الراضي»: الانتخابات كانت عرساً يليق بالصحفيين

الصفحة الثانية

الصحفيون ينتخبون «برلمان صاحبة الجلالة»

آلاف الأعضاء يصوِّتون لاختيار النقيب و6 أعضاء من بين 51 مرشحاً لمجلس النقابة.. واكتمال النصاب القانوني بحضور 25% من أعضاء الجمعية المسددين للاشتراكات وعددهم 2335 عضواً

«ميري»: لا توجد أي عقبات أثناء سير العملية الانتخابية.. والأهم عاشت وحدة الصحفيين

«عبد الراضي»: الانتخابات كانت عرساً يليق بالصحفيين لانتخاب من يمثلهم ويجب أن يعمل مجلس النقابة المنتخب لخدمة قضايا الجماعة الصحفية

ضياء رشوان يعتذر عن وعد «المغمورين» بزيادة بدل الشهرة.. والجمعية العمومية تقرر تعديل لائحة المعاشات وتدعو لإصدار قانون «حرية تداول المعلومات» والحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية

«إسلام»: بدأنا بـ3 ثلاجات بالتعاون مع مطاعم ومول شهير

شاب قناوي يدشن مبادرة ثلاجات الشوارع لإطعام المحتاجين.. «افتحها وخذ ما تشاء»

«أحمد»: أطلقت المبادرة مع أصدقائي للتخفيف عن المرضى وذويهم

أخلاقنا الجميلة.. «منوفي» يخصص سياراته لخدمة مرضى السرطان بالمجان

الصفحة الثالثة

«كتف في كتف».. «التحالف الوطني» يطلق المبادرة من استاد القاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي

«ملحمة عطاء للجميع»

6 ملايين صندوق مواد غذائية

السيسي: المصريون يؤدون دوراً مهماً في أوقات صعبة.. وهدفنا أن يعيش الناس حياة كريمة

الرئيس: «هدف المبادرة هو التخفيف من آثار الأزمة الكبيرة اللي بتمر بها الدنيا ومصر من غلاء الأسعار بمشاركة الجميع على اختلاف طبقاتهم وأعمارهم»

الصفحة الرابعة

«ملحمة عطاء للجميع»

«القاهرة والجيزة»: دعم متواصل لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وتوفير احتياجات المواطنين

«عبد العال» يوزع 3 آلاف شنطة مواد غذائية هدية من الرئيس للمواطنين بالمرج.. وتوزيع 2000 كرتونة و2 طن لحوم بالقاهرة

«القليوبية»: استمرار توزيع 25 ألف كرتونة غذائية خلال «رمضان»

500 متطوع شاركوا في توزيع المساعدات برعاية «صناع الحياة».. و«نهى»: «تروسيكلات» ضمن المشروعات الصغيرة

إحدى ثمار جهود «التحالف الوطني»

«شمال وجنوب سيناء»: توزيع 70 ألف كرتونة على الأسر الأكثر احتياجاً

«رحمي»: الحضور يعني انتصار الدولة على الإرهاب.. ووصول 20 ألف صندوق حماية اجتماعية تضم مواد غذائية وبطاطين لجنوب سيناء

الصفحة الخامسة

سامح النمر: نخطط لتوصيل المساعدات لـ16 محافظة وتسريع وصولها لباقي المحافظات قبل حلول شهر رمضان

عضو «التحالف الوطني»: الاستعداد لـ«المبادرة» بدأ منذ شهرين.. ونستهدف 20 مليون مستفيد

وجهنا 11 قاطرة لسيناء مُحملة بـ400 طن مواد غذائية و2000 بطانية للأهالى

«الإسماعيلية»: المبادرة وصَّلت كل بيت «سلال غذائية وملابس»

200 شاب وفتاة يسابقون الزمن لتجهيز المواد الغذائية وتغليفها والتأكد من الوزن المحدد لكل نوع قبل التعبئة النهائية

«الحوفي»: شكل الشباب كان يفرح.. الجميع يعمل في صمت وحماس كبير.. و«عبد الله»: المبادرة ملخص حالة تكاتف تعيشها مصر

نموذج مشرِّف للتكاتف المجتمعي

المبادرة تعتبر تدشيناً لأكبر عمل جماعي

«الإسكندرية»: «التحالف الوطني» جمع المؤسسات والجمعيات الأهلية تحت هدف واحد

«الدقهلية»: نموذج للتكافل بين أبناء الوطن

متطوعو المبادرة: نحن محظوظون بالمشاركة.. وقدمنا بدون تفكير لإسعاد الأهالي.. و«حور»: «التعب هيِّن مقابل ما يجده المحتاجون في النهاية»

«عبد الكريم»: ما زلنا مستمرين في التعبئة وتوزيع الـ4 ملايين كرتونة

طلعت عبد القوي: توزيع الأدوار بين الجمعيات والمؤسسات بشكل ممنهج يضمن توصيل الدعم للمستحقين

رئيس «الجمعيات الأهلية»: المتطوعون يقدمون ملحمة غير مسبوقة في تاريخ مصر

مشاركة 60 ألف متطوع تبعث برسالة للعالم بأن مصر دولة تتميز بالتعاون بين كل أطياف المجتمع

الصفحة السادسة

«كفر الشيخ»: نموذج ناجح للشراكة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية

«جبر»: مستمرون في مرحلتها الثانية بتوفير 21 ألف كرتونة مساعدات

«الغربية»: تجهيز 5 مطابخ لإعداد 1200 وجبة توزع يومياً على المنازل

«المنوفية»: مبالغ مالية وسلع غذائية وطبية وأجهزة للمقبلات على الزواج

«علاء الدين»: المبادرة وحدت صفوف الجمعيات والمؤسسات الخيرية

«الحضري»: قاعدة بيانات واضحة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها من الأسر

«الشرقية»: المرحلة الأولى تنطلق من «أبوكبير»

المبادرة انطلقت بتوزيع 55 طناً و7 آلاف كرتونة مواد غذائية

عمرو درويش: الرئيس السيسي يقف دائماً بجوار الأكثر احتياجاً.. ويحرص على طمأنة أهالينا رغم الأزمات العالمية

أمين سر «محلية النواب»: المبادرة الوجه الحقيقي للمصريين الذي يظهر في أوقات التحديات

دول العالم تسعى للاستفادة من تجربة المصريين في التكاتف والعمل الخيري والتطوعي

الصفحة السابعة

«الفيوم»: 1000 متطوع في تعبئة وتوزيع الكراتين على المستحقين.. و1500 شاركوا في فعالية استاد القاهرة

«الجارحي»: توزيع المواد الغذائية.. ومعرض للحرف اليدوية والتراثية وكرنفال للأطفال الأيتام

«بني سويف»: توزيع 16 ألف كرتونة مواد غذائية

«أبوعزوز»: توفير الدعم مع مؤسسات المجتمع المدني لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجاً

«سوهاج»: «حياة كريمة» قدمت 85 ألف كرتونة للأهالي

«الحداد»: استطعنا الوصول لأكبر عدد من الأسر بعد تحري الدقة في كل القرى والنجوع والمراكز

«الأقصر»: البداية من مستشفى «شفاء الأورمان».. وتوزيع مواد غذائية وهدايا

منسق «حياة كريمة»: تعزّز شبكة الحماية الاجتماعية وتحقق التنمية المستدامة كونها الأكبر في تاريخ العمل الأهلي

اللواء أحمد العوضي: مبادرات «التحالف الوطني» خطوة جادة لتفعيل العمل الأهلي في سد الاحتياجات

نائب «حماة الوطن»: «كتف في كتف» تخفف من معاناة غير القادرين.. وتساهم في حل الأزمة الاقتصادية

مبادرة «اللحوم» توجيهات من الرئيس لدعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً وتحقيق الأمن الغذائي

الصفحة الثامنة

أوروبا تشتعل

«كولر» وجهاً لوجه أمام رئيس الأهلي لفتح أزمات الفريق.. البعثة تعود إلى القاهرة.. و«الثلاثي الأفريقي» في مهام خارج البلاد

لا وقت لفتح الملفات

الباب مفتوح للجميع

ترقّب مفاجآت «فيتوريا» في قائمة المنتخب وتقليص منتظر لعدد اللاعبين المحترفين

شيكابالا ممنوع من التدريبات الجماعية.. فرصة جديدة لـ«الدكة».. و«زيزو وصبحي وفتوح» الأقرب للفراعنة

معارك الوسط والقاع

تصحيح المسار هدف تشيلسي وإيفرتون.. توتنهام يتربص بمتذيل الدوري الإنجليزي.. وليستر للهروب من القاع