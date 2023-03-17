أبرز إنجازات البابا شنودة في ذكرى وفاته.. سيامة 1000 كاهن

نشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أبرز إنجازات البابا شنودة بمناسبة إحياء الكنيسة الذكرى الحادية عشرة لوفاته في مثل هذا اليوم، إذ جلس البطريرك الـ117 أربعين عامًا كانت ملئية بالإنجازات للكنيسة والوطن.

إنجازات البابا شنودة

ومن أبرز إنجازات البابا شنودة خلال أربعين عامًا جلس فيها على الكرسي المرقسي:

- زيادة عدد الإيبارشيات داخل مصر من 23 إلى 50 إيبارشية.

- تأسيس27 إيبارشية وأسقفية خارج مصر.

- سيامة 117 مطرانا وأسقفا.

- سيامة أكثر من 1000 كاهن للقاهرة والإسكندرية والمهجر.

- تحضير وتقديس الميرون المقدس (المستخدم في تدشين الكنائس وعدد من أسرار الكنيسة) 7 مرات.

تأسيس فروع للكلية الإكليريكية

- تأسيس 17 فرعًا للكلية الإكليريكية داخل وخارج مصر.

- تأليف 140 كتابا في مختلف مجالات المعارف الروحية.

- الحصول على 9 شهادات دكتوراه فخرية من جامعات متعددة.

- كتابة 3 مقالات أسبوعية في مجلة الكرازة وجريدتي وطني والأهرام، بالإضافة لمقال مترجم بالإنجليزية.

- القيام بـ104 رحلات إلى خارج مصر لأهداف رعوية ومسكونية ووطنية تضمنت 195 زيارة لـ38 دولة موزعة بين 6 قارات.