الأنبا رافائيل: البابا شنودة ترك بصمات لا يمحوها الزمان

تحل، اليوم 17 مارس، الذكرى الحادية عشر لوفاة البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 في تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهذه المناسبة كتب الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، كلمة في ذكراه.

الأنبا رافائيل: البابا شنودة الثالث تعاليمه المقدسة أنارت عقولنا

وقال الأنبا رافائيل«وإنْ ماتَ، يتَكلَّمْ بَعدُ!” (عب ١١: ٤)، اليوم عيد نياحة البابا شنودة الثالث الذي تعاليمه المقدسة أنارت عقولنا، وعيون قلوبنا».

وتابع: «سيرته العطرة صارت لنا منهجًا ونبراسًا،الرجل الذي له كل الأفضال على جيلنا، والأجيال التالية، خدمته المتفانية تركت بصمات لا يمحوها الزمان لا في الكنيسة ولا في الوطن، نتذكره في يوم انتقاله، بينما لم ننساه إطلاقًا في كل يوم، وكل موقف، وكل ظرف نمر به؛ حيث نستلهم روحه ومنهجه في التفكير والتدبير والتعليم».

ذكرى وفاة البابا شنودة

واختتم الأسقف العام: «نطلب صلواته من أجل الكرمة التي تعب في رعايتها لعقود، بنعمة الله التي كانت فيه».

يذكر أن الكنيسة القبطية تحيي، اليوم، ذكرى وفاة البابا شنودة الثالث من خلال إقامة القداسات وقرأءة سيرته في القداس وفقًأ لقرار المجمع المقدس في جلسة يونيو 2013.