«أبو الفتوح» عميدا و«الراعي» وكيلا للمعهد العالي لنظم المعلومات الإدارية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى قرارا بتعيين وندب كلا من د احمد ابو الفتوح استاذ نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة عميدا لمعهد الدلتا العالى لنظم المعلومات الاداريه والمحاسبية بالمنصورة .

والدكتور اللواء عبد الوهاب الراعى استاذ الإدارة المساعد بكلية الإدارة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وكيلا للمعهد لشؤون التعليم والطلاب .

وتدرج د ابو الفتوح بالوظائف الأكاديمية بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة من الى رئيس قسم نظم المعلومات ووكيل الكلية للدراسات العليا ثم عميد الكلية ، ومدير برنامج هندسة البرمجيات بالجامعة ، وله العديد من المؤلفات المتخصصة ، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ، وعمل أستاذا بجامعة طيبة بالسعودية وكلية المعلمين بأبها ...

بينما تدرج د لواء عبد الوهاب الراعى بالوظائف الشرطية والأكاديمية ، حيث عمل لمدة 30 عاما بالداخلية ، منهم عامين بقوات الأمن والمرور والاقسام ثم 28 عاما كضابط وقيادى بمباحث المخدرات والجنائية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء والموانئ .

واشترك الراعى فى ضبط آلاف القضايا الجلب والاتجار بالمخدرات والجنائية والتشكيلات العصابية ، وحاصل على وسام الجمهورية برتبه نقيب و50 من شهادات التقدير والمكافات الدولية والمحلية ، ومثل مصر بالعديد من المؤتمرات الأمنية الدولية ، وحاصل على عدد 15 دورة متقدمة بمصر والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا ، و حصل علي الدبلوم العام بالعلوم الإدارية و الماجستير والدكتوراه فى الإدارة ، وهو عضوا بالرابطة الدولية لضباط المخدرات العرب والأفارقة ...

و بناءا على رغبته للمعاش المبكر للتفرغ للعمل الأكاديمى وهو رئيس مباحث مديرية أمن كفر الشيخ ، وتم تعيينه مدرسا بكلية الادارة بجامعة الدلتا وتم ترقيته استاذا مساعد إدارة باللجنة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات ، ورئيسا لقسم إدارة الاعمال بأكاديمية الدلتا والمستقبل ، و وله عديد من الابحاث والمؤلفات والمقالات واللقاءات الإعلامية، واشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ، وشغل عضوية مجلس كلية التجارة جامعة دمياط .. ويعد الراعى أحد أبرز الخبراء الأمنيين المتخصصين بمصر والوطن العربي ، وبالمنظمات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات ، وشارك بتعديلات قوانين مكافحة المخدرات والمحال العامة وغيرها ، وهواستاذا زائرا بالأكاديميات العسكرية والشرطية والمدنية ومعاهد تدريب الضباط والهيئات القضائية العربية..