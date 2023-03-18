رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«أبو الفتوح» عميدا و«الراعي» وكيلا للمعهد العالي لنظم المعلومات الإدارية

كتب:

بسمة عبدالستار
11:23 ص | السبت 18 مارس 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى قرارا بتعيين وندب كلا من د احمد ابو الفتوح استاذ نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة عميدا لمعهد الدلتا العالى لنظم المعلومات الاداريه والمحاسبية بالمنصورة .

والدكتور اللواء عبد الوهاب الراعى استاذ الإدارة المساعد بكلية الإدارة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وكيلا للمعهد لشؤون التعليم والطلاب .

وتدرج د ابو الفتوح بالوظائف الأكاديمية بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة من الى رئيس قسم نظم المعلومات ووكيل الكلية للدراسات العليا ثم عميد الكلية ، ومدير برنامج هندسة البرمجيات بالجامعة ، وله العديد من المؤلفات المتخصصة ، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ، وعمل أستاذا بجامعة طيبة بالسعودية وكلية المعلمين بأبها ...

بينما تدرج د لواء عبد الوهاب الراعى بالوظائف الشرطية والأكاديمية ، حيث عمل لمدة 30 عاما بالداخلية ، منهم عامين بقوات الأمن والمرور والاقسام ثم 28 عاما كضابط وقيادى بمباحث المخدرات والجنائية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومحافظات القاهرة والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء والموانئ .

واشترك الراعى فى ضبط آلاف القضايا الجلب والاتجار بالمخدرات والجنائية والتشكيلات العصابية ، وحاصل على وسام الجمهورية برتبه نقيب و50 من شهادات التقدير والمكافات الدولية والمحلية ، ومثل مصر بالعديد من المؤتمرات الأمنية الدولية ، وحاصل على عدد 15 دورة متقدمة بمصر والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا ، و حصل علي الدبلوم العام بالعلوم الإدارية و الماجستير والدكتوراه فى الإدارة ، وهو عضوا بالرابطة الدولية لضباط المخدرات العرب والأفارقة ...

و بناءا على رغبته للمعاش المبكر للتفرغ للعمل الأكاديمى وهو رئيس مباحث مديرية أمن كفر الشيخ ، وتم تعيينه مدرسا بكلية الادارة بجامعة الدلتا وتم ترقيته استاذا مساعد إدارة باللجنة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات ، ورئيسا لقسم إدارة الاعمال بأكاديمية الدلتا والمستقبل ، و وله عديد من الابحاث والمؤلفات والمقالات واللقاءات الإعلامية، واشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ، وشغل عضوية مجلس كلية التجارة جامعة دمياط .. ويعد الراعى أحد أبرز الخبراء الأمنيين المتخصصين بمصر والوطن العربي ، وبالمنظمات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات ، وشارك بتعديلات قوانين مكافحة المخدرات والمحال العامة وغيرها ، وهواستاذا زائرا بالأكاديميات العسكرية والشرطية والمدنية ومعاهد تدريب الضباط والهيئات القضائية العربية..

اقرأ المزيد:

أيمن عاشور والخشت يشهدان تحية العلم أمام قبة جامعة القاهرة وعزف النشيد الوطني

«أيمن عاشور»: الانتهاء من منظومة التعليم عن بُعد بالجامعات قريبًا

أيمن عاشور يفتتح المعرض التعليمي لمؤسسة أخبار اليوم بالإسكندرية

خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يهنىء الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور أيمن عاشور بمنصبهما الجديد
بقلم بسمة عبدالستار