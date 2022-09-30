«أيمن عاشور»: الانتهاء من منظومة التعليم عن بُعد بالجامعات قريبًا

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من شركة «سيسكو» العالمية لتكنولوجيا المعلومات، لبحث سُبل التعاون بين الجانبين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور فرانسين كاتسوداس نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، والمهندس أيمن الجوهري رئيس شركة «سيسكو» في مصر وشمال إفريقيا والشام، والدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص في التجمع الخامس.

وخلال اللقاء، أكد الوزير علي أهمية التعليم عن بُعد ودعم البنية التحتية المعلوماتية وإعادة الهيكلة خلال الأشهر القليلة المقبلة لتواكب المتطلبات التي فرضتها علينا جائحة كورونا، مشيرًا إلى تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية في المدي القريب، وسرعة تطبيق وتفعيل النظام للمواد النظرية بداية من العام الدراسي القادم ليستوعب أعداد الطلاب الكبيرة.

وأكد الوزير ضرورة أن تكون الشركة شريكًا إستراتيجيًا، وأن تعمل في التطبيقات التكنولوجية بصفة عامة، وليس فقط البنية التحتية.

الانتهاء من منظومة التعليم عن بُعد بالجامعات

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم العالي وفقًا لمتطلبات العصر وتحديات كوفيد 19 والتكنولوجيا البازغة، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من منظومة التعليم عن بُعد بالجامعات التي تنفذها شركة سيسكو في القريب العاجل، كما «عاشور»، رؤية الوزارة في إنشاء منصة المبدعين لتكون مسارًا أساسيًا لربط طلاب الجامعات باحتياجات التطوير التكنولوجي.

التوسع في مجالات الإبداع والابتكار

وناقش الاجتماع استراتيجية الوزارة في التوسع في مجالات الإبداع والابتكار كمحور أساسي في العملية التعليمية من خلال منصة الترابط بين موردي الخدمات والطلاب، والتوسع في مشروعات التعليم العالي من خلال برامج سيسكو لتسريع التحول الرقمي للمجتمع، والتي تستهدف الوصول للجامعة الذكية كمسمى شامل لجامعات الجيل الرابع المستقبلية.

ومن جانبها، أشادت «فرانسين كاتسوداس»، بالدور الفعال التي تقوم به الوزارة في تطوير وميكنة التعليم في الجامعات، خاصة في ظل الأزمة العالمية التي شهدتها البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا، مُعربة عن رغبتها في المزيد من التعاون مع الوزارة، ومشيدة بأداء السوق المصري باعتباره أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

جدير بالذكر أن شركة «سيسكو» العالمية تعمل في مصر منذ عام 1999، وتعد من أكبر المُستثمرين في مصر، ولديها العديد من شركاء الأعمال المحليين الذين يوفرون الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن مُساهمتها في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولها دور محوري في تأهيل مؤسسات حكومية كثيرة في مجال التواصل عن بُعد والتحول الرقمي من خلال برنامج مسرع المجتمع الرقمي، ولديها العديد من المبادرات والبرامج في مجال المسئولية المجتمعية، والتي تتم بالتعاون مع العديد من جهات الدولة من خلال البرنامج التعليمي مبادرة سيسكو نت أكاديمي والتي قدمت الشركة من خلالها استثمارات تُقدر بنحو 32 مليون دولار في تعليم وتدريب أكثر من 250 ألف طالب وطالبة في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما استثمرت الشركة 10 مليون دولار في مصر من خلال صندوق موجه إلى الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، وتعُد تلك المبادرة من أهم المبادرات التي تقوم بها الشركة في مجال التدريب من خلال شراكات مع معاهد تدريبية في وزارات (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، البترول والثروة المعدنية).