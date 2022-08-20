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أيمن عاشور يفتتح المعرض التعليمي لمؤسسة أخبار اليوم بالإسكندرية

كتب:

أحمد أبوضيف
10:11 ص | السبت 20 أغسطس 2022
أيمن عاشور يفتتح المعرض التعليمي لمؤسسة أخبار اليوم بالإسكندرية

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، المعرض التعليمي لمؤسسة أخبار اليوم، بمحافظة الإسكندرية، برفقة الكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وممثلي المعاهد العالية والطلاب وأولياء أمورهم.

الوزير يتفقد أجنحة الجامعات

وتفقد الوزير أجنحة الجامعات المشاركة في المعرض، مشددًا على دور المعرض في إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف عن قُرب على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وأيضًا المنح والبرامج الدراسية الجديدة والمُتميزة بكل مؤسسة تعليمية، والتي زاد الإقبال عليها خلال السنوات الماضية.

ويعد المعرض فرصة جيدة للترويج والتسويق للإمكانيات والقدرات التي تتوفر لدى المؤسسات الأكاديمية، وما تشتمل عليه من برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المُستقبلي، بالإضافة لدوره في توضيح المسارات التعليمية المُختلفة أمام الطلاب الجُدد؛ بما يوفر عليهم الوقت والجهد.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.