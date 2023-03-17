النائب هاني العسال: كلمة الرئيس باحتفالية «كتف في كتف» أبرزت قوة المصريين في تخطي الصعاب

أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية «مبادرة كتف في كتف» أبرزت قوة المصريين وقدراتهم في تخطي الصعاب بالتفافهم وتلاحمهم، مشيرا إلى أنه على مدار 9 سنوات الماضية تكشف ما يمتلكه الشعب وقيادته من إصرار وعزيمة على إعادة مصر لمسارها الصحيح، وخوض غمار هذه التحديات لتحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والنماء.

كلمة الرئيس اليوم

وأضاف أنها عكست إيمانه بأهمية العمل التطوعي واستثمار دوره في تلبية مستهدفات تخفيف العبأ عن كاهل محدود الدخل، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتسببت في غلاء الأسعار، مؤكدا أن انطلاق احتفالية كتف في كتف تجسد دور المجتمع المدني في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الدولة، لضمان الوصول لأكبر قاعدة ممكنة من المستفيدين بالمناطق المحرومة على مستوى الجمهورية وتحصين الفئات الأولى بالرعاية من أي تهديد قد يمس أمنهم الغذائي بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

مبادرة كتف في كتف

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة تأتى نتاجًا لإيمان الرئيس السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وأهمية آلية التطوع في التفاعل مع احتياجات الشارع وتلبيتها، لاسيما وأن فلسفة توقيت إعلان المبادرة يرتكز على استدامة إنجازات مبادرات الحماية الاجتماعية ودورها فى تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميًا، والتي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.