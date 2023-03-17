الرئيس السيسي: كتف في كتف دفعة للتحرك للأمام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «عاوز أقولكم.. حاولوا في الشهور اللي فاتت إنهم يخوفونا ويخوفوا المصريين ويقلقوهم على حياتهم، لكن عاوز أقولكم اللي أنتم شفتوه النهاردة ده رد طبيعي وقدرة حقيقية لينا كلنا إننا نتحرك للأمام ومفيش مشكلة عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى.. بيكم مفيش مشكلة».

الرئيس السيسي: تحيا مصر

وتابع خلال كلمته في احتفالية إطلاق مبادرة «كتف في كتف» باستاد القاهرة الدولي: «أتوجه لكم بالشكر والتحية والتقدير وأتمنى لكم التوفيق، واسمحوا لي نردد معا.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

مبادرة «كتف في كتف» تأتي نتاجًا لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي بقدرات مؤسسات العمل الأهلي كشريك أساسي في عملية التنمية؛ الأمر الذي بات جليًا بعد دمج تلك الكيانات والمؤسسات تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قبل عام من الآن وخلال تلك الفترة الوجيزة استطاع تقديم الكثير من المبادرات والقوافل وصولًا لأكبر مبادرة في تاريخ العمل الأهلي في التاريخ «كتف في كتف».