النائب أيمن محسب: حديث الرئيس للمتطوعين بـ«كتف في كتف» شهادة تقدير لهم

أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن إشادة الرئيس عبد الفتاح خلال مشاركته في الاحتفال الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي، بمناسبة إطلاق مبادرة كتف في كتف، بجهود المتطوعين في المبادرة، أكبر شهادة تقدير لهم ودعم لجهودهم في سبيل توصيل الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن حديث الرئيس أكبر تشجيع للشباب للإقبال على العمل التطوعي.

كتف في كتف تعكس نجاح تحالف العمل الأهلي

وقال محسب، إن مبادرة كتف في كتف تعكس حجم النجاح الذي حققه التحالف الوطني، وقدرة العمل الأهلي على تحقيق نجاحات مبهرة فقط من خلال توحيد الجهود، والعمل تحت مظلة واحدة، مطالبا جميع المنظمات الأهلية بالعمل تحت راية التحالف من أجل القيام بدور مكمل لدور الدولة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الأكثر احتياجا من خلال العمل التطوعي، بالإضافة إلى دورها الجديد في تحقيق التنمية.

وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان، أن مبادرة كتف في كتف تشمل جميع محافظات الجمهورية وتصل أيضا إلى المناطق الحدودية والنائية، لافتا إلى أنها أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، وتستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن المبادرة تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية الدور الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي كأحد أذرع الدولة في تحقيق التنمية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في ظل قدرة المجتمع الأهلي على الوصول لهذه الفئات لامتلاكها قاعدة بيانات ضخمة يمكن الاستفادة بها في المبادرات التي تطلقها الدولة.