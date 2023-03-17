مصرع شاب دهسته سيارة داخل مغسلة بمدينة الحمام في مطروح

لقي شاب مصرعه دهسا منذ قليل، داخل مغسلة سيارات في مدينة الحمام شرق مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة وقسم شرطة الحمام اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث دهس مطروح

واستقبلت مستشفى الحمام المركزي، مساء اليوم، ضحية حادث سيارة نقل دهسته في مغسلة سيارات ويدعى صابر عوض محارب يونس 32 سنة، مقيم بمنطقة النايل سات مدينة الحمام بمحافظة مطروح، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة.

إيداعه ثلاجة المستشفى

وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة بمستشفى الحمام بمحافظة مطروح وقام بإيداعه داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين تصريح بدفن الجثة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع الحادث وجاري الفحص التعرف على أسباب وقوع الكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل الى جهات التحقيق بالحادث.