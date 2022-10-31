شاهد عيان يروي تفاصيل حادث دهس 3 أشخاص داخل «توك توك» بالمقطم

روى «سامح أحمد» أحد شهود العيان على حادث اصطدام سيارة نقل بتوك توك نتج عنه وفاة 3 أشخاص، أن الحادث كان في تمام الساعة الواحدة من صباح أمس الأحد، عندما استوقف أحد الضحايا «توك توك»، لعودتهم إلى منزلهم بعد يوم عمل شاق داخل مساكن الزلزال التي تبعد بمسافة كيلو متر عن مسكنهم بحي الأسمرات.

انتشال أشلاء الضحايا

وأضاف في حديثه لـ«الوطن»: «سائق التوك توك أثناء سيره فوجئ بسباق بين سيارتين نقل على «تحميل المخلفات»، وعندما اصطدمت إحدى السيارتين بالتوك التوك، انفجر «تنك البنزين»، لينتهي الحادث بوفاة مستقلي التوك التوك الثلاثة فيما فر سائقا السيارة النقل رافضين التدخل لإنقاذ الضحايا الذين تم انتشال جثثهم عبارة عن أشلاء وتم تشييع جنازتهم بمشاركة أهالي المنطقة وسط حالة من الحزن الشديد».

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الواقعة، حينما ورد إخطارًا لقسم شرطة المقطم، من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة الأسمرات بالمقطم، نتيجة سباق سيارتي نقل، وعقب الانتقال والفحص تبين دهس السيارة النقل مركبة توك توك يستقلها 3 أشخاص، وأسفر الحادث عن مصرع «سلامة عوض» في العقد الخامس من عمره يعمل سمكري، ونجله «مصطفى»، و«زينهم سعد» سائق التوك توك.

الرأي القانون

وفي تصريحات لـ«الوطن» يقول المحامي والخبير القانوني، حمدي العربي إنه من المتوقع معاقبة السائقين طبقًا لما ورد بالمادة 238 في فقرتها الثانية بأن كل من تسبب خطأ في القتل نتيجة إخلال جسيم أو تعاطى مسكر أو مخدر فعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة.

ونصت المادة 238 في فقرتها الثالثة بأن من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين وتوافر ظرف آخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، وأن المتهم إذا ارتكب جريمة تحت تأثير المخدرات فتدخل في الظرف المشدد بالفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات.