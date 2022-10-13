شاهد عيان عن حادث دهس تريلا لـ12 سيارة بالطريق الدائري: الوضع كان مرعبا

روى أحمد عثمان، أحد شهود العيان على حادث دهس «تريلا» محملة بمواد البناء، لـ12 سيارة أعلى الطريق الدائري اتجاه الرماية، والذي نتج عنه إصابات عديدة، تفاصيل الحادث.

وأوضح «عثمان» أنه في أثناء سير الحركة المرورية أعلى دائري المنيب، تفاجئ الركاب بسيارة تريلا تنحرف يمينا، واصطدمت بسيارة ملاكي داخلها أسرة مكونة من أب وأم وابنهما وابنتهما، وبعد ذلك استمرت في السير، لكنها كانت تنحرف يمينا ويسارا، واصطدمت بحوالي 12 سيارة ملاكي، ودهست أخرى أسفلها فجأة، وتوقفت.

مشهد السيارة التي كانت أسفل السيارة التريلا كان مرعبا

وأضاف الشاهد في حديثه لـ«الوطن»، أن مشهد السيارة التي كانت أسفل السيارة التريلا كان مرعبا، وأسرع الأهالي والركاب وأمسكوا بالسائق، وحاولوا إنقاذ الضحايا والمصابين داخل السيارات المتهالكة.

وتابع: «تمكن الأهالي من إخراج المصابين، وحضرت سيارات الاسعاف، وجرى نقل المصابين بداخلها، بالإضافة إلى وجود سيدة محبوسة داخل سيارتها التي أصبحت قطعة حديد، وأخرجها الأهالي منها بأعجوبة».

ترجع تفاصيل الحادث الأليم، إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق، يفيد بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور، وبصحبتهم أوناش المرور وسيارات الإسعاف، لرفع آثار الحادث من نهر الطريق، تمهيدا لفتحه مرة أخرى أمام قائدي السيارات.