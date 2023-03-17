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آبفي تستضيف فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا لأمراض الدم

كتب:

محمد عيسى
09:23 م | الجمعة 17 مارس 2023
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

انطلقت فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا لأمراض الدم الدولي الرابع، الذي نظمته شركة "آبفي" الطبية بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، قاعة ماجنتا، ويستمر يومي 17 و18 مارس 2023.

حضور جلسات المؤتمر

شارك في جلسات المؤتمر مجموعة من الباحثين والمتحدثين الدوليين والعرب ونخبة من الاستشاريين وأساتذة أمراض الدم.

أهداف المؤتمر

من بين أهداف المؤتمر مراجعة أحدث التطورات في بيولوجيا الأمراض، جنباً إلى جنب مع المشهد العلاجي المتطور في أورام الدم الخبيثة، واستكشاف وتثقيف الجمهور حول الأساليب والاتجاهات التي تشكل الممارسة السريرية.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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