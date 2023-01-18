13 حالة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.. بينها أمراض الدم

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أمراض الدم التى بموجبها يحصل الشخص على بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي الأمراض المقصود بها نقص فى أحد عناصر الدم سواء سيولة أو لزوجة وتستلزم نقل دم متكرر، وتؤثر سلبا فى واحد أو أكثر من مكونات الدم.

معدل الذكاء احتساب الإعاقة الذهنية

كما أوضحت الوزارة الحالات التي يحصل بموجبها الشخص على بطاقة الخدمات المتكاملة ومنها الإعاقة الذهنية، لافتة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»،الشروط الواجب توافرها في أصحاب الإعاقات الذهنية، ومنها احتساب معدل الذكاء الذي يكوم 51 درجة فأقل.

الإعاقات التى يستحق صاحبها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

ولفتت الوزارة إلى أنّ الإعاقات التى يستحق صاحبها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بجانب الإعاقات الذهنية وأمراض الدم وهي، تتمثل في ذوى الإعاقات البصرية، وذوى الإعاقات المتعددة، اضطراب صعوبات التعلم، اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة، الاضطرابات النفسية الانفعالية، الإعاقات الحركية، اضطرابات التواصل، الإعاقات السمعية، أمراض القلب، الإعاقات السمعية والبصرية، واضطراب طيف التوحد.

وأشارت إلى أنّ بطاقة الخدمات المتكاملة تمنح حاملها العديد من المزايا، مثل الجمع بين معاشين والدمج فى المدارس والجامعات، والحصول على عمل ضمن نسبة 5%.