قناة الحياة: التحالف الوطني يطلق قوافل طبية للكشف عن الأمراض في جنوب سيناء

عرض برنامج «أهل بلدنا»، المذاع على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية مها موسى تقريرا تلفزيونيا، بعنوان «قوافل طبية تصل إلى جنوب سيناء للكشف عن الأمراض المختلفة»، حيث استهدفت المبادرة الكشف وعلاج ما يقرب من 2500 مريض بالمحافظة وتم تسليم نظارات طبية للمستحقين وحقائب علاجية.

وشهدت الرويسات قافلة طبية موسعة لخدمة أهالي المحافظة، وفقا للتصريحات التي أدلت بها مقدمة البرنامج، وفي ظل الدور الفعّال الذي تضطلع به الجمعيات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني في تقديم خدمات متنوعة للمواطنين في جميع النواحي الطبية والاجتماعية والصحية، انطلقت قوافل طبية ببنك الشفاء المصري لتقديم خدماتها العلاجية للمواطنين بالمجان في عيادات متخصصة لعلاج أمراض الرمد داخل مستشفى أبو رديس المركزي بمحافظة جنوب سيناء للكشف والعلاج والمتابعة.

وقال ماهر وحيد ممثل بنك الشفاء المصري: «موجودون منذ أسبوعين، لأن محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي تتسم بطبيعة خاصة، لأنها متنامية الأطراف، ووجدنا ان الأهالي في حاجة إلى تخصصات مختلفة مثل الجلدية والأطفال والعظام والباطنة والرمد».