«شيكارة رمضان» مبادرة جديدة لتوزيع المواد الغذائية على الفقراء بالمنوفية

تنتشر مبادرات الخير على مستوى الجمهورية، تزامنا مع حلول شهر رمضان، ومن بينها مبادرة «شيكارة رمضان» التي أطلقها مجموعة شباب من أهالي مركز الباجور في محافظة المنوفية، لتوزيع السلع الغذائية على الأسر المستحقة، بما يزيد عن 1000 شيكارة مواد غذائية.

توزيع «شيكارة» رمضان على المستحقين بالمنوفية

وقال محمود طه أحد الشباب المشاركين في المبادرة، أن مبادرة شيكارة رمضان يتم تنفيذها كل عام قبل شهر رمضان بأكثر من ألف شيكارة لتوزيعها على غير القادرين، مؤكدا أن هذه المبادرة يتم تنفيذها كل عام بتكلفة كبيرة، موضحا أن عدد كبير من الشباب يشاركون من خلال التعبئة والتجهيز والتوزيع.

50 كيلوجراما مواد غذائية في كل شيكارة

وأضاف «طه» في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل شيكارة رمضان في المبادرة تحتوي علي أكثر من 50 كيلوجراما مواد غذائية تشمل كافة السلع والتي تحتاجها الأسرة ومن بينها، دقيق وعلبة سمنة ومكرونة وأرز وزيت وسكر وشاي وبلح، ومواد أخرى، مؤكدا أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها كل عام وهي عادة نرجو من الله أن تستمر».

ولقيت المبادرة ترحيباً كبيرا من أهالي مركز الباجور في محافظة المنوفية، اللذين أشادوا بتوزيع المواد الغذائية بكميات كبيرة لمساعدة الفقراء والمستحقين من أهالي المركز والقري.