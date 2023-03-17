حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2023 بالمحافظات.. تغيرات جوية مفاجئة

بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المبارك، ويتساءل المواطنون عن حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان المبارك 2023، والتي يوافق يوم الخميس 23 مارس، إذ حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة في أول أيام الشهر الكريم، وذلك بعد موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار التي استمرت لعدة أيام.

حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان 2023 بالمحافظات

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أن الطقس في أول أيام شهر رمضان المبارك 2023، تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة حيث تسجل العظمى على الوجه البحري 24 درجة بينما الصغرى 13 درجة، وفي محافظات الصعيد تصل درجة الحرارة العظمى إلى 30 درجة، بينما العظمى تصل إلى 12 درجة.

ارتفاع درجات الحرارة في أول أيام شهر رمضان 2023

كما تسجل حالة الطقس في أول أيام شهر رمضان المبارك 2023، في بعض المحافظات انخفاضا، ففي سيناء تسجل درجة الحرارة العظمى 25 درجة، بينما درجة الحرارة الصغرى 15 درجة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس أول أيام شهر رمضان يشهد ظاهرة نشاط الرياح على مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.